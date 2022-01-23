Четверо украинцев пытались избежать самоизоляции взяткой после поездки из-за границы

Четверо украинцев после возвращения с заграничного путешествия пытались дать взятки пограничникам для избежания самоизоляции.

Они не имели сертификатов о вакцинации против коронавируса, поэтому хотели избежать загрузки мобильного приложения Вдома, с помощью которого контролируют прохождение карантина после возвращения из других стран.

В железнодорожном пункте пропуска Чоп (Дружба) трое украинцев во время въезда на паспортный контроль предоставили свои документы, в один из которых вложили 2 тыс. венгерских форинтов, а в остальные два – по 1 тыс. форинтов.

Мужчины без Covid-сертификатов хотели уговорить пограничников предоставить им возможность не скачивать приложение Вдома.

Второй случай произошел в автомобильном пункте пропуска Чоп (Дружба), где 49-летний житель Закарпатья благодаря взятке пытался избежать прохождения самоизоляции. Однако украинцам не удалось подкупить пограничников.

Они сообщили полицейским о правонарушениях, предусмотренных статьей 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Им может грозить штраф или лишение свободы.

Документы путешественников проверили, заставив скачать приложение Вдома для въезда в Украину. Однако туристы уехали из пунктов пропуска в сопровождении полицейских.