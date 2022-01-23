Четверо українців намагалися уникнути самоізоляції хабарем після поїздки з-за кордону

Четверо українців після повернення з закордонної подорожі намагалися дати хабара прикордонникам, щоб уникнути самоізоляції.

Вони не мали сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу, тому хотіли уникнути завантаження мобільного додатку Вдома, за допомогою якого контролюють проходження карантину після повернення з інших країн.

У залізничному пункті пропуску Чоп (Дружба) троє українців під час в’їзду на паспортний контроль надали свої документи, в один з яких вклали 2 тис. угорських форинтів, а в інші два – по 1 тис. форинтів.

Чоловіки без Covid-сертифікатів хотіли вмовити прикордонників надати їм можливість не завантажувати застосунок Вдома.

Другий випадок стався в автомобільному пункті пропуску Чоп (Дружба), де 49-річний житель Закарпаття завдяки хабарю намагався уникнути проходження самоізоляції. Проте українцям не вдалося підкупити прикордонників.

Вони повідомили поліцейським про правопорушення, передбачене статтею 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Їм може загрожувати штраф або позбавлення волі.

Документи мандрівників перевірили, змусивши завантажити додаток Вдома для в’їзду в Україну. Проте туристи поїхали з пунктів пропуску у супроводі поліцейських.