Госпогранслужба закупила 60 современных дронов для охраны границы с воздуха

Государственная пограничная служба Украины закупила 60 современных дронов общей стоимостью почти 50 млн грн. Беспилотные летательные аппараты будут помогать с воздуха охранять границы.

По данным Госпогранслужбы, уже получили восемь комплексов (24 дрона) с самым современным мониторинговым оборудованием. Еще 12 комплексов (36 беспилотников) по государственному оборонному заказу должны получить до конца 2021 года.

— Госпогранслужба эффективно защищает украинскую границу, реформируется и перевооружается по стандартам ЕС и НАТО. Современная техника существенно помогает в охране государственной границы, не оставляя даже мизерных шансов нарушителям, — говорится в сообщении учреждения.

Дроны могут осуществлять воздушный мониторинг для обнаружения нарушителей на удаленных и труднодоступных участках государственной границы, делать фото и видеофиксацию выявленных правонарушений.

В составе каждого комплекса есть три дрона DJI Matrice 300 с системами распознавания помех. Беспилотники имеют пульты дистанционного управления, комбинированные подвесы с камерами дневного видения, телевизионные камеры и лазерные дальномеры.

Система укомплектована автоматизированным рабочим местом на базе ноутбука и планшета. Беспилотники можно использовать в радиусе до 15 км днем ​​и ночью, поскольку они имеют оптические и тепловизионные камеры.