Если Россия остановит транзит газа: украинская ГТС проработала возможные сценарии и планы действий

В случае перекрытия Россией транзита газа через Украину отечественную ГТС переориентируют на обеспечение первоочередных потребностей украинцев. Система будет работать в реверсном режиме. Об этом Фактам ICTV сообщили в Операторе ГТС Украины.

– Мы не можем исключать вероятность остановки транзита. Особенно учитывая, что это уже происходило раньше. При запуске Северного потока-2 такая угроза возрастет. Оператор ГТС Украины все свои процессы планирует с учетом главной функции – бесперебойной транспортировки газа украинским и европейским потребителям, – подчеркнул генеральный директор компании Сергей Макогон.

По его словам, компания способна транзитировать 146 млрд. куб. м газа в год и будет делать все возможное для сохранения транзита.

— Если же российская сторона прекратит транзит, невзирая на многочисленные заверения о своей надежности как поставщика газа в ЕС, то газотранспортную систему переориентируют на обеспечение первоочередных потребностей украинцев, — отметил он.

По словам Макогона, технологически украинская ГТС проработала возможные сценарии и соответствующие планы действий.

Для удовлетворения потребностей украинских потребителей Оператору ГТС Украины нужно будет запустить нашу систему в реверсном режиме, как это делали в 2009 году. То есть, поднимать газ из западных хранилищ и транспортировать его на Восток.

На сегодняшний день из-за крайне низких объемов транзита четыре газоперекачивающих агрегата уже работают в реверсе.

– Это не стандартная работа ГТС, однако мы убедились, что она возможна. Важную роль в обеспечении природным газом для работы играют украинские ПХГ, наиболее мощные в ЕС. Максимальная мощность отбора газа из ПХГ составляет 250 млн куб. м газа в сутки при значительном уровне наполненности хранилищ. Она сокращается, когда объем газа уменьшается. Ресурс ПХГ – это тот стратегический резерв, необходимый для работы системы в реверсном режиме. Именно поэтому в условиях работы без транзита слаженная работа операторов ПХГ и ГТС важна, как и усилия добытчиков и импортеров для обеспечения спроса в природном газе, — отметил Сергей Макогон.

Он напомнил, что Оператор ГТС Украины постоянно проводит работу с международными партнерами над диверсификацией источников и увеличением объема гарантированных мощностей для импорта.

– Благодаря этим усилиям впервые с 2014 года удалось на треть увеличить возможности для физического импорта газа в Украину – до 35 млн куб. м в сутки. Независимо от наличия транзита газа из РФ Украина может импортировать 27 млн ​​куб. м газа из Словакии и 8 млн. куб. м из Венгрии, – добавил гендиректор Оператора ГТС.

В компании напомнили: на случай, если возникнет угроза бесперебойной поставке газа потребителям, есть Национальный план действий, утверждаемый Минэнерго.

В случае критической ситуации (в зависимости от степени кризиса) профильное министерство имеет право применить ограничение на потребление газа.

– Подобные планы разрабатывают во всех странах ЕС. Пока существуют риски национальной и энергетической безопасности нашей страны, мы совместно с международными партнерами должны отстаивать сохранение транзитного маршрута через Украину и организацию дополнительных маршрутов для импорта газа в Украину, — подчеркнул Сергей Макогон.

В сохранении украинского транзита должна быть заинтересована и сама Европа, уверен глава Оператора ГТС.

— Для Европы потеря транзита по Украине будет означать усиление энергетической диктатуры Кремля и политического влияния. Некоторые последствия давления мы наблюдаем уже сейчас – экономические потери несет не только Украина, но и все страны ЕС. Даже в последние месяцы, в условиях газового кризиса в Европе, украинские газопроводы работали всего на 20% своих возможностей, хотя мы могли бы удвоить или даже утроить объемы поставок газа в страны ЕС и делали соответствующие предложения. Также за последние 10 лет зафиксировали почти 20 случаев, когда ГТС Украины выполняла функцию “неотложной помощи” и оперативно увеличивала объемы транзита в Европу на замену остановленным обходным газопроводам. И мы всегда рады поддержать наших европейских партнеров, – подытожил Сергей Макогон.