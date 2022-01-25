В 2022 году Украина увеличит добычу газа. Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в настоящее время правительство имеет подтвержденные данные по этому поводу.

– Кроме этого, мы, конечно, ведем переговоры с нашими партнерами относительно альтернативных импортных поставок газа. То есть в разных случаях мы будем действовать разными способами. Все планы прописаны, мы понимаем, как действовать, – заверил Денис Шмигаль.

Слова премьер-министра в эфире программы подтвердил и заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

Так, по его убеждению, уже с апреля в Украине должен начаться естественный профицит добычи газа. Украина начнет регулярный цикл закачки природного газа в подземные хранилища, чтобы войти в следующий отопительный сезон минимум с 20 млрд кубов газа.

Сейчас в газовых хранилищах сосредоточено почти 12 млрд кубов газа.

– Если сравнить со статистикой предыдущих десяти лет, это соответствует среднему уровню. К тому же, государство существенно сократило потребление газа за предыдущие пять лет. И текущий год является рекордным по потреблению газа, поскольку высокая цена стимулирует всех работать над энергоэффективностью, – подчеркнул Ростислав Шурма.

Заместитель руководителя Офиса президента утверждает, что запасов в подземных хранилищах хватит для того, чтобы любой потребитель – промышленный, граждане или теплокоммунэнерго – получили достаточно газа до завершения отопительного сезона.

Напомним, что перед началом отопительного сезона в газовых хранилищах было сосредоточено 18,6 млрд кубов, в конце декабря – более 14,5 млрд кубов.

Обычно отопительные сезоны 2011-2019 годов Украина начинала с 17,9 млрд кубометров.