В Украине 28 января почти во всех областях прогнозируется облачная погода, температура преимущественно выше нуля.

Так, на Западе днем и ночью прогнозируется мокрый снег, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -1 до +3°C.

Облачно и мокрый снег в сутки синоптики прогнозируют и на Севере страны. Дневная температура составит +1°C.

На востоке Украины ночью осадки не ожидаются, но днем возможен мокрый снег. Температура воздуха от -1°C до +1°C.

В центральных регионах также прогнозируется мокрый снег и дневная температура до +1°C.

Теплее всего 28 января будет на Юге — от 0°C до +4°C в Одесской и Николаевской областях. А на Крымском полуострове – до +5°C.