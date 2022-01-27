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Мокрый снег и до +5°C: прогноз погоды в Украине на 28 января

Марта Бондаренко редактор ленты
Мокрый снег и до +5°C: прогноз погоды в Украине на 28 января

В Украине 28 января почти во всех областях прогнозируется облачная погода, температура преимущественно выше нуля.

Так, на Западе днем и ночью прогнозируется мокрый снег, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -1 до +3°C.

Облачно и мокрый снег в сутки синоптики прогнозируют и на Севере страны. Дневная температура составит +1°C.

На востоке Украины ночью осадки не ожидаются, но днем возможен мокрый снег. Температура воздуха от -1°C до +1°C.

В центральных регионах также прогнозируется мокрый снег и дневная температура до +1°C.

Теплее всего 28 января будет на Юге — от 0°C до +4°C в Одесской и Николаевской областях. А на Крымском полуострове – до +5°C.

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Источник: Укргидрометцентр

Фото: Pixabay

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