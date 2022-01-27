В Україні 28 січня майже у всіх областях прогнозується хмарна погода, температура переважно вище нуля.

Так, на Заході вдень і вночі прогнозується мокрий сніг, вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітрі впродовж дня коливатиметься від -1°C до +3°C.

Хмарно та мокрий сніг впродовж доби синоптики прогнозують і на Півночі країни. Денна температура там становитиме +1°C.

На Сході України вночі опади не очікуються, проте вдень можливий мокрий сніг. Температура повітря – від -1°C до +1°C.

У центральних регіонах також прогнозують мокрий сніг та денну температуру до +1°C.

Найтепліше 28 січня буде на Півдні – від 0°C до +4°C в Одеській та Миколаївській областях. А на Кримському півострові – до +5°C.