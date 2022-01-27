Последние январские выходные будут в Украине относительно теплыми, ведь дневная температура местами поднимется до +3°C.
29 января
Днем 29 января на значительной территории Украины температура будет держать около 0°C.
В западных областях ночью прогнозируется снег и температура от -2 до 0°C. Днем тоже, но без осадков, облачно.
В северных, центральных и восточных регионах в течение суток пройдет снег, температура — от -1°C до +1°C.
Теплее всего в субботу будет на юге — от +1°C до +3°C.
30 января
В воскресенье снег будет идти по всей Украине. Значительных колебаний температуры в регионах не ожидается.
Ночная температура в западных, северных, центральных и восточных областях будет колебаться от -2 до -6°C.
Днем температура будет держаться от -1°C до +1°C, в южных областях до +3°C.
Самое теплое в воскресенье будет на Крымском полуострове — до +5°C.