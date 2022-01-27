Последние январские выходные будут в Украине относительно теплыми, ведь дневная температура местами поднимется до +3°C.

29 января

Днем 29 января на значительной территории Украины температура будет держать около 0°C.

В западных областях ночью прогнозируется снег и температура от -2 до 0°C. Днем тоже, но без осадков, облачно.

В северных, центральных и восточных регионах в течение суток пройдет снег, температура — от -1°C до +1°C.

Теплее всего в субботу будет на юге — от +1°C до +3°C.

30 января

В воскресенье снег будет идти по всей Украине. Значительных колебаний температуры в регионах не ожидается.

Ночная температура в западных, северных, центральных и восточных областях будет колебаться от -2 до -6°C.

Днем температура будет держаться от -1°C до +1°C, в южных областях до +3°C.

Самое теплое в воскресенье будет на Крымском полуострове — до +5°C.