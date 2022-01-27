Останні січневі вихідні будуть в Україні відносно теплими, адже денна температура коливатиметься від -1°C до +3°C.

29 січня

Вдень 29 січня на значній території України температура триматиметься близько 0°C.

В західних областях вночі прогнозується сніг і температура від -2°C до 0°C. Вдень так само, проте вже без опадів, хмарно.

У північних, центральних та східних регіонах впродовж доби йтиме сніг, температура коливатиметься від -1°C до +1°C.

Найтеплішу у суботу буде на півдні – від +1°C до +3°C.

30 січня

У неділю сніжитиме по всій Україні. Значних коливань температури у регіонах не буде. Нічна температура у західних, північних, центральних та східних областях коливатиметься від -2°C до -6°C.

Вдень температура триматиметься в межах від -1°C до +1°C, у південних областях до +3°C.

Найтеплішу у неділю буде на Кримському півострові – до+5°C.