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Плюсова температура та мокрий сніг: якою буде погода на вихідні 29–30 січня

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Сніг, снег, зима, ожеледиця, гололед

Останні січневі вихідні будуть в Україні відносно теплими, адже денна температура коливатиметься від -1°C до +3°C.

29 січня

Вдень 29 січня на значній території України температура триматиметься близько 0°C.

В західних областях вночі прогнозується сніг і температура від -2°C до 0°C. Вдень так само, проте вже без опадів, хмарно.

У північних, центральних та східних регіонах впродовж доби йтиме сніг, температура коливатиметься від -1°C до +1°C.

Найтеплішу у суботу буде на півдні – від +1°C до +3°C.

30 січня

У неділю сніжитиме по всій Україні. Значних коливань температури у регіонах не буде. Нічна температура у західних, північних, центральних та східних областях коливатиметься від -2°C до -6°C.

Вдень температура триматиметься в межах від -1°C до +1°C, у південних областях до +3°C.

Найтеплішу у неділю буде на Кримському півострові – до+5°C.

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Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Pexels

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