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Факты / Украина / Общество

Рада разрешила теробороне использовать личное охотничье и стрелковое оружие

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
військові навчання

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6302 об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления. За соответствующее решение проголосовали 278 народных депутатов.

В документе уточняются полномочия органов военного управления Вооруженных сил Украины, в частности, Командования сил специальных операций ВСУ, которое является организатором движения сопротивления.

Так, в законе указано, что Командование сил специальных операций организует и занимается подготовкой, ведением и поддержкой движения сопротивления, обеспечивает меры оперативного реагирования на изменение обстановки, отбирает граждан, которые хотят стать участниками движения сопротивления, определяет потребности в ресурсах.

Военнослужащие, работники правоохранительных органов и другие лица, которых привлекают к организации, подготовке, поддержанию и выполнению задач движения сопротивления, подчиняются командующему Сил специальных операций.

Расходы на организацию, подготовку и ведение движения сопротивления относятся к тайным расходам государственного бюджета Украины, которые выделяются Минобороны.

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Кроме того, закон предусматривает, что члены добровольческих формирований территориальных общин имеют право применять при выполнении задач территориальной обороны личное охотничье оружие, стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы к ним в установленном законом порядке.

Также законопроект №6302 урегулирует вопросы денежного вознаграждения лицам, проходящим военную службу, и вопросы порядка и условия подчинения Национальной гвардии при введении правового режима военного положения.

Закон об основах национального сопротивления Верховная Рада приняла в июле 2021 года. Он является частью всеохватывающей обороны страны.

Национальное сопротивление предусматривает комплекс мер по максимально широкому привлечению граждан Украины к обеспечению военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, сдерживанию и отпору агрессии.

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