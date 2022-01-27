Рада разрешила теробороне использовать личное охотничье и стрелковое оружие

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6302 об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления. За соответствующее решение проголосовали 278 народных депутатов.

В документе уточняются полномочия органов военного управления Вооруженных сил Украины, в частности, Командования сил специальных операций ВСУ, которое является организатором движения сопротивления.

Так, в законе указано, что Командование сил специальных операций организует и занимается подготовкой, ведением и поддержкой движения сопротивления, обеспечивает меры оперативного реагирования на изменение обстановки, отбирает граждан, которые хотят стать участниками движения сопротивления, определяет потребности в ресурсах.

Военнослужащие, работники правоохранительных органов и другие лица, которых привлекают к организации, подготовке, поддержанию и выполнению задач движения сопротивления, подчиняются командующему Сил специальных операций.

Расходы на организацию, подготовку и ведение движения сопротивления относятся к тайным расходам государственного бюджета Украины, которые выделяются Минобороны.

Кроме того, закон предусматривает, что члены добровольческих формирований территориальных общин имеют право применять при выполнении задач территориальной обороны личное охотничье оружие, стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы к ним в установленном законом порядке.

Также законопроект №6302 урегулирует вопросы денежного вознаграждения лицам, проходящим военную службу, и вопросы порядка и условия подчинения Национальной гвардии при введении правового режима военного положения.

Закон об основах национального сопротивления Верховная Рада приняла в июле 2021 года. Он является частью всеохватывающей обороны страны.

Национальное сопротивление предусматривает комплекс мер по максимально широкому привлечению граждан Украины к обеспечению военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, сдерживанию и отпору агрессии.