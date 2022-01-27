Рада дозволила теробороні використовувати особисту мисливську і стрілецьку зброю

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №6302 щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву. За відповідне рішення проголосували 278 народних депутатів.

Серед іншого документ передбчає, що члени добровольчих формувань мають право використовувати для територіальної оборони особисту мисливську зброю, стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них.

Також у законі йдеться про те, що Командування сил спеціальних операцій займається підготовкою, веденням та підтримкою руху опору, оперативно реагує на зміну обстановки, відбирає громадян, які хочуть стати учасниками руху опору, визначає потреби у ресурсах.

Військовослужбовці, працівники правоохоронних органів та інші особи, які залучаються до підготовки та виконання завдань руху опору, підпорядковуються командувачу Сил спеціальних операцій.

Видатки на організацію, підготовку і ведення руху опору належать до таємних видатків державного бюджету України, які виділяються Міноборони.

Закон про основи національного спротиву Верховна Рада ухвалила у липні 2021 року. Він є частиною комплексної оборони держави.

Національний опір передбачає комплекс заходів для максимально широкого залучення громадян України до гарантування військової безпеки, суверенітету і територіальної цілісності країни, стримування та відсічі агресії.