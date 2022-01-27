В Киеве по программе Зеленского отреставрировали консерваторию на Крещатике

В столице завершился один из этапов реставрации Национальной музыкальной академии им. П.И. Чайковского, которую до этого капитально не ремонтировали более 60 лет.

Здание Киевской консерватории обновляется в рамках программы Большая реставрация, которая является частью программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Фото обновленного здания музакадемии опубликовал в Facebook Юрий Голик.

— Отреставрировано здание Национальной музыкальной академии им. Чайковского, – написал он.

С момента, когда в 1953-1956 годах был реконструирован учебный корпус и построен большой концертный зал, капитальный ремонт обоих зданий, по словам ректора академии Максима Тимошенко, не проводился вообще.

Только накануне важных государственных праздников бригада рабочих наспех красила фасад. А состояние здания из года в год ухудшалось.

Таким образом, реставрация прошла впервые за 63 года.

В частности, фасад на улице Городецкого долгое время находился в аварийном состоянии — кирпич и элементы декора чуть ли не осыпались на головы прохожим.

По состоянию на 2019 во время дождя в некоторых помещениях стояли ведра с водой, температура воздуха в аудиториях зимой едва превышала +7, и находиться там без верхней одежды было невозможно.

Некоторые преподаватели и профессора увольнялись из-за ухудшения здоровья вследствие работы в аудиториях с пораженными грибком стенами.

Программа обновления Национальной музакадемии рассчитана на 3 года, каждый из этапов предусматривает четко определенный план ремонтных работ.

После реставрации фасадов продолжатся ремонты учебных классов и внутренних помещений.

На следующем этапе реконструкции строители заменят устаревшие внутренние инженерные и канализационные коммуникации. Также предполагается ремонт в общежитии на Оболони.

— Мы прошли отбор среди 211 участников, среди которых такие важные исторические объекты как: София Киевская, Киево-Печерская Лавра, Хортица, Национальная опера Украины и другие достопримечательности национального значения, требующие реставрации, — подчеркивает ректор.

Студенты и выпускники академии представляют украинское музыкальное искусство во многих странах мира. Каждый год они становятся победителями самых престижных международных конкурсов, каждый второй воспитанник является лауреатом.

Напомним, ранее замглавы ОП, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко анонсировал масштабную реставрацию в Одесском художественном музее, известном также как музей Александра Ройтбурда.