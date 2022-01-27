У Києві за програмою Зеленського відреставрували консерваторію на Хрещатику

У столиці завершився один із етапів реставрації Національної музичної академії ім. П.І. Чайковського, яку до того капітально не ремонтували понад 60 років.

Будівлю Київської консерваторії оновлюють у межах програми Велика реставрація, яка є частиною програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Фото оновленої будівлі опублікував у Facebook Юрій Голик.

– Відреставровано будівлю Національної музичної академії ім. Чайковського, — написав він.

З моменту, коли у 1953-1956 роках був реконструйований навчальний корпус та збудовано велику концертну залу, капітальні ремонт обох будівель, за словами ректора академії Максима Тимошенка, не проводився взагалі.

Лише напередодні важливих державних свят бригада робітників наспіх фарбувала фасад. А стан будівлі з року у рік погіршувався.

Таким чином, реставрація відбулася вперше за 63 роки.

Зокрема, фасад на вулиці Городецького тривалий час був у аварійному стані — цегла та елементи декору мало не осипалися на голови перехожим.

Станом на 2019 рік під час дощу у деяких приміщеннях стояли відра з водою, температура повітря у аудиторіях взимку ледь перевищувала +7, і перебувати там без верхнього одягу було неможливо.

Деякі викладачі та професори звільнялися через погіршений стан здоров’я внаслідок роботи у аудиторіях з ураженими грибком стінами.

Програма оновлення Національної музакадемії розрахована загалом на 3 роки, кожен з етапів передбачає чітко визначений план ремонтних робіт.

Після реставрації фасадів продовжаться ремонти навчальних класів та внутрішніх приміщень.

На наступному етапі реконструкції будівельники замінять внутрішні інженерні та каналізаційні комунікації, які є застарілими. Також передбачається ремонт у гуртожитку на Оболоні.

– Ми пройшли відбір серед 211 учасників, серед яких такі важливі історичні об’єкти як: Софія Київська, Києво-Печерська Лавра, Хортиця, Національна опера України та інші визначні пам’ятки національного значення, які потребують реставрації, — наголошує ректор.

Студенти та випускники академії представляють українське музичне мистецтво в багатьох країнах світу. Щороку вони стають переможцями найпрестижніших міжнародних конкурсів, кожен другий вихованець є лауреатом.

Нагадаємо, раніше заступник голови ОП, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко анонсував масштабну реставрацію в Одеському художньому музеї, відомому також як музей Олександра Ройтбурда.