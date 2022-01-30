ДТП с рейсовым автобусом на трассе Киев-Чоп: врач рассказал о состоянии пострадавших

После ДТП на трассе Киев – Чоп в больницу скорой помощи первого ТМО Львова транспортировали шесть человек. У некоторых госпитализированных обнаружены переломы ребер, ушибы и другие травмы.

Как сообщил заведующий первым хирургическим отделением больницы Гнат Герич, четверо из доставленных в больницу лиц находились в среднем и тяжелом состоянии.

Врач добавил, что двух мужчин в возрасте 25 лет отпустили домой после проведения обследований.

Двое пациентов были госпитализированы в хирургическое отделение: одна женщина 50 лет получила закрытые переломы двух ребер, а также разного рода ушибы и мужчина 54 лет, получивший ушиб поясницы и лба.

В нейрохирургическое отделение госпитализировали 42-летнего мужчину со переломом позвонка в шее.

В частности, в отделение реанимации госпитализировали 75-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом грудной клетки, переломом головки ребра и сломанными костями носа. Ее положение оценивается как состояние средней тяжести.

Напомним, сегодня, 30 января, на трассе Киев-Чоп перевернулся пассажирский автобус. Сначала сообщалось, что в результате ДТП пострадали 14 пассажиров.

По данным полиции, 34-летний водитель автобуса Van Hool не справился с управлением. В результате транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

Автобус направлялся из Харькова в польский город Слупск.

Источник: Первое территориальное медицинское объединение Львова

Фото: Нацполиция Львовской области