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ДТП з рейсовим автобусом на трасі Київ-Чоп: лікар розповів про стан постраждалих

Ілля Нежигай редактор стрічки
ДТП з автобусом Харків-Слупськ

Після ДТП на трасі Київ – Чоп до лікарні швидкої допомоги першого ТМО Львова транспортували шість осіб. У декого з госпіталізованих виявлено переломи ребер, забої та інші травми.

Як повідомив завідувач першого хірургічного відділення лікарні Гнат Герич, четверо з доставлених до лікарні осіб перебували у середньому та важкому стані.

Лікар додав, що двох чоловіків віком 25 років відпустили додому після проведення обстежень.

Двоє пацієнтів були госпіталізовані в хірургічне відділення: одна жінка 50 років отримала закриті переломи двох ребер, а також різного роду забої та чоловік 54 років, що отримав забій попереку та чола.

До нейрохірургічного відділення госпіталізували 42-річного чоловіка зі зламом хребця в шиї.

Зокрема, у відділення реанімації госпіталізували 75-річну жінку з закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, забоєм грудної клітки, переломом головки ребра та зламаними кістками носа. Її становище оцінюється як стан середньої тяжкості.

Нагадаємо, сьогодні, 30 січня, на трасі Київ-Чоп перекинувся пасажирський автобус. Спочатку повідомлялось, що внаслідок ДТП постраждало 14 пасажирів.

За даними поліції, 34-річний водій автобуса Van Hool не впорався із керуванням. Унаслідок цього транспортний засіб з’їхав у кювет та перевернувся.

Автобус прямував із Харкова до польського міста Слупськ.

Джерело: Перше територіальне медичне об’єднання міста Львова

Фото: Нацполіція Львівської області

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