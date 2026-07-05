В результате российской атаки на Вольнянскую общину Запорожской области есть раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Вольнянскую общину 5 июля: что известно

По словам Ивана Федорова, в результате атаки ранения получили две женщины в возрасте 93 и 68 лет. Они обратились за помощью к медикам.

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Также, по предварительной информации, под завалами могут находиться люди.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки на Вольнянскую общину 5 июля уточняется.

Напомним, что в ночь на 5 июля российские войска атаковали Запорожье. По данным начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, оккупанты нанесли как минимум пять ударов по городу.

В результате атаки была разрушена стена многоэтажного дома с первого по пятый этаж, повреждены 42 жилых дома, критически важная инфраструктура, автомобили и нежилые здания. Пострадали как минимум три человека, среди которых — ребенок.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 593-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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