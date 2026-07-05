В Нью-Йорке, когда заканчивался праздничный фейерверк в честь Дня независимости США, на Бруклинском мосту вспыхнуло несколько пожаров.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пожарную службу Нью-Йорка.

Пожар на Бруклинском мосту во время фейерверка в США: что известно

По словам очевидцев, несколько небольших очагов возгорания возникли на Бруклинском мосту сразу после завершения праздничного фейерверка вечером 4 июля.

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WATCH LIVE: ‘Salute to America’ celebration honors 250 years of nation’s independence https://t.co/3IudwdD9Ki — Fox News (@FoxNews) July 5, 2026

Около 21:40 по местному времени в пожарную службу Нью-Йорка поступило сообщение о возгорании на мосту. На место прибыли пожарные, которые быстро локализовали пожар.

В пожарной службе отметили, что подобные возгорания во время масштабных фейерверков не являются неожиданностью.

— Такие пожары не являются неожиданностью, и именно поэтому мы соблюдаем дистанцию во время фейерверка, — сообщили в ведомстве.

Причина возгорания пока официально не установлена.

Полиция Нью-Йорка не подтвердила, связано ли возгорание напрямую с запуском фейерверков. В то же время правоохранители сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, в Чикаго самолет авиакомпании Delta Air Lines, который заходил на посадку в международном аэропорту Мидвей, во время полета столкнулся с фейерверком.

По словам пилотов, взрыв произошел примерно на высоте 200 футов. Самолет благополучно приземлился, а авиакомпания проводит его технический осмотр.

Напомним, что в США 4 июля традиционно отмечают День независимости масштабными фейерверками. В этом году празднование посвятили 250-летию страны, а в Вашингтоне устроили рекордное по масштабам пиротехническое шоу.

Организаторы устроили 40-минутное фейерверк-шоу, в ходе которого планировали запустить около 850 тыс. фейерверковых зарядов с десяти разных точек.

По оценкам организаторов, это могло стать новым мировым рекордом.

Впрочем, еще до начала празднований ученые и Служба национальных парков США предупреждали о возможном резком ухудшении качества воздуха из-за продуктов горения и рекомендовали людям с заболеваниями дыхательной системы ограничить пребывание на открытом воздухе.

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