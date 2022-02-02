Кто избежит призыва с 2024 года: разъяснения Резникова

Министр обороны Алексей Резников объяснил особенности прекращения призыва с 1 января 2024 года, что предусмотрено указом президента об укреплении обороноспособности Украины.

По его словам, Минобороны подготовило видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка.

Резников подчеркнул, что пройдя такую ​​подготовку, парни не будут попадать под призыв.

– Вместо этого они получат базовые военные навыки. С 1 января 2024 года мы планируем полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, постепенно увеличивая объемы вовлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов. На сегодняшний день уже есть расчеты и обоснование разных моделей выполнения указа, – рассказал глава Минобороны.

Министр говорит, что для реализации этих шагов правительство в ближайшее время предложит пакет законопроектов и подзаконных актов.

1 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины.

Этим документом глава государства обязывает правительство разработать законопроект об изменении системы военной подготовки с возможностью прекращения призыва в армию с 1 января 2024 года.

Он также предусматривает постепенный переход к формированию Вооруженных сил Украины на профессиональной основе.