После почти недели лихорадки курса валют ситуация наконец стабилизируется. Но реальная угроза до сих пор существует.

За эти несколько недель курс ослаб, потому что иностранные инвесторы начали массово продавать ОВГЗ, а украинцы бросились снимать наличные и покупать доллары, потому что вдруг война, вдруг гривна обесценится или украинская валюта перестанет существовать, а вдруг банки не будут работать, а вдруг запретят снятие наличных или отключат интернет, а безналичные расчеты заблокируют.

Факты расспросили ведущие банки, экспертов и Нацбанк о том, что может быть и имеют ли они план действий на случай полномасштабной войны.

План действий банков

В крупнейших украинских банках ответили, что план действий есть, но он секретный.

— В Ощадбанке есть план действий на такой случай. Осуществляется ежегодная актуализация соответствующих документов. Любые детали этих документов относятся к информации с ограниченным доступом. Банки в своей работе будут руководствоваться постановлениями регулятора — Национального банка, — ответили в пресс-службе сети.

Практически такой же ответ дали и в Приватбанке.

— На сегодня в банке существует детальный план действий на случай эскалации событий. Приоритет этого плана — безопасность клиентов и сотрудников. Но, разумеется, детали плана являются конфиденциальными. В любой ситуации приоритеты банка будут неизменными — безопасность клиентов и защита сотрудников, — сообщил руководитель регионального пресс-центра Приватбанка в Киеве Александр Жильцов.

Что говорит Национальный банк

Как ответили Фактам в Нацбанке, ограничения по банковским операциям могут устанавливаться в зависимости от уровня риска для банковской системы Украины и масштаба угрозы.

— Будет ли достаточно наличных в банкоматах?

— Банки в условиях особого периода обязаны постоянно анализировать и контролировать запасы наличности в хранилищах с целью обеспечения потребностей области/региона в наличных и в установленные сроки подавать заявки подразделению Национального банка, ответственному за денежный оборот на их пополнение.

— Национальный банк Украины по необходимости осуществляет подкрепление наличными банков, привлеченных для работы (осуществления операций) в особый период, по их заявкам на подкрепление, — отмечают в Нацбанке.

— Есть ли отделения, которые будут работать при любых условиях?

— Национальный банк определяет перечень уполномоченных банков, которые будут обеспечивать предоставление банковских услуг и осуществление операций в особый период на территории Украины, где введено военное положение.

— Решение Национального банка об ограничении, приостановлении или продлении деятельности банков (их обособленных подразделений) на территории Украины, где объявлен особый период или военное положение, принимаются исходя из уровня риска для банковской системы Украины и масштаба угрозы, — отвечают в НБУ.

— Каким образом НБУ будет контролировать курс гривны к иностранным валютам и не допустит большой инфляции?

— Нацбанк уже не раз заявлял: будет придерживаться гибкого курса и искусственно фиксировать его не будет. В то же время регулятор будет реагировать и сглаживать значительные колебания, как было за последнюю неделю. Запас прочности Нацбанк для этого имеет.

— Уровень международных резервов Украины является достаточным для сглаживания чрезмерных валютных колебаний. Кроме того, недавно НБУ также применил меры монетарного характера. Это повышение учетной ставки на 1 п.п. до 10% и объявление о повышении обязательных резервов по текущим счетам в гривне и по средствам в иностранной валюте, что также будет способствовать стабилизации ситуации на валютном рынке, — отметили в Нацбанке.

Если же будет реальная угроза стабильности гривны, НБУ готов оперативно применить комплекс именно монетарных инструментов, предусмотренных законодательством. Но ограничений не будет, потому что это лишь вредит экономике.

— Даже в начале коронакризиса в 2020 году, когда девальвация гривны была значительно ощутимее, НБУ не усиливал никаких валютных ограничений. Последовательная политика НБУ не в последнюю очередь способствовала стабилизации ситуации на рынке, — отмечают в Нацбанке.

Мнение эксперта

По словам экспертов, действия всех банков будут зависеть от главного регулятора – Национального банка.

— Действительно, могут быть ограничены безналичные операции. Главная задача Нацбанка в этот период – обеспечить экономику деньгами для функционирования, поддержания жизнедеятельности общества, для обеспечения потребностей армии. Именно наличным операциям будет отдаваться предпочтение, потому что для безналичных операций могут быть определенные ограничения в связи с военным положением, может выключаться интернет, может работать с перебоями, — отмечает аналитик Евгений Невмержицкий.

Евгений предполагает, что мощная банковская и интернет-система может обойтись и без таких ограничений.

— У нас, стоит отметить, Ощадбанк, Приватбанк имеют наибольшее количество клиентов. Почти все клиенты имеют карты, инфраструктура очень развита, разрушить эту инфраструктуру даже при максимальном вмешательстве будет сложно. Стоит добавить, что карты являются международными и работают по всему миру, то есть это достаточно универсальный, удобный, дешевый и готовый инструмент для обеспечения денежного обращения, — отмечает эксперт.

Эксперт добавляет, что именно безналичная система в Украине работает на самом высоком мировом уровне, с технологиями все в порядке, и есть все инструменты, чтобы эта технология работала и в период военного времени.

Она намного лучше работает чем наличные. Потому что наличные деньги — это дорого и неудобно, а в условиях военного времени, когда много оружия, — это опасно.

Следовательно, у Национального банка есть все возможности для того, чтобы избегать колебаний курса. Ведь нестабильность гривны в любом направлении – это удар по экономике.

Важно не провоцировать панику и не ослаблять своими паническими (снятие наличных, перевод в другие валюты) действиями курс.

Банковская система Украины довольно высокотехнологична, поэтому все сети имеют план действий на случай, если будет угроза украинцам, клиентам, финансам.