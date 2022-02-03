Після майже тижня лихоманки курсу валют ситуація нарешті стабілізується. Та реальна загроза досі існує.

За цих кілька тижнів курс ослаб, бо іноземні інвестори почали масово продавати ОВДП, а українці кинулися знімати готівку та купувати долари, бо раптом війна, раптом гривня знеціниться чи українська валюта перестане існувати, а раптом банки не працюватимуть, а раптом заборонять зняття готівки чи взагалі відключать інтернет, а безготівкові розрахунки заблокують.

Факти розпитали провідні банки, експертів та Нацбанк про те, що може бути і чи мають вони план дій на випадок повномасштабної війни.

План дій банків

У найбільших українських банках відповіли, що план дій є, але він секретний.

– В Ощадбанку є план дій на такий випадок. Здійснюється щорічна актуалізація відповідних документів. Будь-які деталі цих документів належать до інформації з обмеженим доступом. Банки у своїй роботі керуватимуться постановами регулятора – Національного банку, – відповіли у пресслужбі мережі.

Практично таку саму відповідь дали і в Приватбанку.

– На сьогодні банк має детальний план дій у разі ескалації подій, пріоритет цього плану – безпека клієнтів і співробітників. Та, зрозуміло, деталі плану конфіденційні. У будь-якій ситуації, пріоритети банку будуть незмінні – безпека клієнтів та захист співробітників, – повідомив керівник регіонального пресцентру Приватбанку в Києві Олександр Жильцов.

Що каже Національний банк

Як відповіли Фактам у Нацбанку, обмеження щодо банківських операцій можуть встановлюватися залежно від рівня ризику для банківської системи України та масштабу загрози.

– Чи буде достатньо готівки в банкоматах?

– Банки в умовах особливого періоду зобов’язані постійно аналізувати і контролювати запаси готівки у сховищах з метою забезпечення потреб області/регіону в готівці та в установлені терміни подавати заявки підрозділу Національного банку, відповідальному за грошовий обіг на їх поповнення.

– Національний банк України за потреби здійснює підкріплення готівкою банків, які залучені для роботи (здійснення операцій) в особливий період, згідно з їхніми заявками на підкріплення, – зазначають у Нацбанку.

– Чи є відділення, які працюватимуть за будь-яких умов?

– Національний банк визначає перелік уповноважених банків, які забезпечуватимуть надання банківських послуг та здійснення операцій у особливий період на території України, де уведено воєнний стан.

– Рішення Національного банку про обмеження, зупинення або продовження діяльності банків (їх відокремлених підрозділів) на території України, де оголошено особливий період чи воєнний стан, ухвалюються з огляду на рівень ризику для банківської системи України та масштабу загрози, – відповідають в НБУ.

– Яким чином НБУ буде контролювати курс гривні до іноземних валют і не допустить великої інфляції?

– Нацбанк уже не раз заявляв: дотримуватиметься гнучкого курсу і штучно фіксувати його не буде. Водночас регулятор буде реагувати і згладжувати значні коливання, як це було за останній тиждень. Запас міцності Нацбанк на це має.

– Рівень міжнародних резервів України є достатнім для згладжування надмірних валютних коливань. Крім того, нещодавно НБУ також застосував заходи монетарного характеру. Це підвищення облікової ставки на 1 в.п. до 10% та оголошення про підвищення обов’язкових резервів за поточними рахунками в гривні та за коштами в іноземній валюті, що також сприятиме стабілізації ситуації на валютному ринку, – зазначили в Нацбанку.

Якщо ж буде реальна загроза стабільності гривні, НБУ готовий оперативно застосувати комплекс саме монетарних інструментів, передбачених законодавством. Але обмежень не буде, бо це лише шкодить економіці.

– Навіть на початку розгортання коронакризи у 2020 році, коли девальвація гривні була значно відчутнішою, НБУ не посилював жодних валютних обмежень. Послідовна політика НБУ не в останню чергу сприяла стабілізації ситуації на ринку, – зазначають у Нацбанку.

Думка експерта

За словами експертів, дії всіх банків залежатимуть від головного регулятора – Національного банку.

– Справді, можуть бути обмежені безготівкові операції. Головне завдання Нацбанку в цей період – забезпечити економіку грошима для функціонування, підтримання життєдіяльності суспільства, для забезпечення потреб армії. Саме готівковим операціям віддаватиметься перевага, тому що для безготівкових операцій можуть бути певні обмеження відповідно до військового стану, може вимикатися інтернет, може з перебоями працювати, – зазначає аналітик Євген Невмержицький.

Євген припускає, що потужна банківська та інтернет-система може обійтися і без таких обмежень.

– У нас, варто зазначити, Ощадбанк, Приватбанк мають найбільшу кількість клієнтів. Майже всі клієнти мають картки, інфраструктура дуже розвинена. Зруйнувати цю інфраструктуру навіть за максимального втручання буде складно. Варто додати, що картки є міжнародними і працюють по всьому світу, тобто це доволі універсальний, зручний, дешевий і готовий інструмент для забезпечення грошового обігу, – зазначає експерт.

Експерт додає, що саме безготівкова система в Україні працює на найвищому світовому рівні, з технологіями все гаразд, і є всі інструменти, щоб ця технологія працювала і в період воєнного часу.

Вона набагато краще працює ніж готівка. Бо готівка – це дорого та незручно, а в умовах воєнного часу, коли багато зброї, – це небезпечно.

Отже, в Національного банку є всі можливості для того, щоб уникати коливань курсу. Адже нестабільність гривні в будь-якому напрямку – це удар по економіці.

Важливо не провокувати паніку та не послаблювати своїми панічними (зняття готівки, переведення в інші валюти) діями курс.

Банківська система України доволі високотехнологічна, тож усі мережі мають план дій на випадок, якщо буде загроза українцям, клієнтам, фінансам.