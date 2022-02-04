Заработала бесплатная горячая линия по вопросам вступления в территориальную оборону

В пятницу, 4 февраля, заработала бесплатная горячая линия Командования Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Позвонив на нее, можно получить ответы на вопросы о военной службе и социальных гарантиях бойцов.

Об этом сообщила заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр на своей странице в социальной сети Facebook. Горячая линия работает по номеру 080-050-70-28.

Она перечислила ряд вопросов, на которые украинцы могут получить ответы: как поступить на военную службу по контракту в резерве и в подразделения Сил территориальной обороны, порядок прохождения службы и социальные гарантии военнослужащих.

Маляр подчеркнула, что звонки на номер телефона горячей линии Командование Сил терробороны ВСУ производятся бесплатно.

Комплектование Сил теробороны

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что до конца февраля 2022 года в Украине планируют завершить комплектацию подразделений территориальной обороны по штату мирного времени.

Должны набрать 10 тыс. профессиональных военнослужащих. В будущем они станут штабным командно-управленческим ядром Сил терробороны Украины в составе Вооруженных сил Украины.