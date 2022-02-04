Запрацювала безкоштовна гаряча лінія з питань вступу до територіальної оборони

У п’ятницю, 4 лютого, запрацювала безкоштовна гаряча лінія Командування Сил територіальної оборони Збройних сил України. Зателефонувавши на неї, можна отримати відповіді на питання про військову службу та соціальні гарантії бійців.

Про це повідомила заступниця очільника Міністерства оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Гаряча лінія працює за номером 080-050-70-28.

Вона перерахувала низку питань, на які українці можуть отримати відповіді: як вступити на військову службу за контрактом у резерві та до підрозділів Сил територіальної оборони, порядок проходження служби та соціальні гарантії військовослужбовців.

Маляр наголосила, що дзвінки на номер телефону гарячої лінії Командування Сил тероборони ЗСУ здійснюються безкоштовно.

Комплектування Сил тероборони

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що до кінця лютого 2022 року в Україні планують завершити комплектацію підрозділів територіальної оборони за штатом мирного часу.

Мають набрати 10 тис. професійних військовослужбовців. Надалі вони стануть штабним командно-управлінським ядром Сил тероборони України у складі Збройних сил України.