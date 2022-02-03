На третьем этапе создания Сил территориальной обороны в небольших населенных пунктах могут образовывать добровольческие формирования из местных жителей.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр обороны Украины Алексей Резников.

Третий этап, при необходимости, может начаться после завершения набора 10 тыс. профессиональных военных в подразделения терробороны (по штату мирного времени) и 130 тыс. резервистов (по штату особого периода).

По словам Резникова, в добровольческие формирования будут набирать охотников среди жителей определенного населенного пункта, имеющих разрешение на оружие.

– Поселок, где нет необходимости создавать батальон или бригаду, из числа местных жителей, охотников, имеющих разрешение на охотничье оружие, понимающих местность, имеющих справку о том, что они не привлекались к уголовной ответственности, не состоят на учете в наркологическом диспансере тому подобное. Среди них могут образовываться добровольческие формирования для обеспечения задач, поставленных именно в этой локации, — подчеркнул министр.

Он уточнил, что такие формирования могут охранять тоннели, мосты, важные перекрестки (если там могут двигаться подразделения ВСУ).

По словам Резникова, образование добровольческих формирований начнется, если такое решение примет главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

– Я общаюсь с охотниками, особенно с Волыни. Они уже активно предлагают свои услуги, говорят: Мы готовы к защите нашей земли, — отметил Резников.

Как известно, в состав Сил территориальной обороны входят: командование, четыре региональных управления (Восток, Запад, Юг, Север), 25 бригад (в каждой области и Киеве) и около 150 батальонов. На третьем этапе могут образовать добровольческие формирования территориальных общин.

Недавно Верховная Рада приняла законопроект, которым разрешила терробороне использовать личное охотничье и стрелковое оружие.