До конца февраля этого года в Украине планируют завершить комплектацию подразделений территориальной обороны по штату мирного времени. Речь идет о наборе 10 тыс. профессиональных военных.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр обороны Украины Алексей Резников.

Он объяснил, что сейчас проходит первый этап формирования Сил территориальной обороны – по штату мирного времени (это набор 10 тыс. профессиональных военнослужащих). Они в дальнейшем станут штабным командно-управленческим ядром Сил терробороны Украины в составе ВСУ.

– Это не добровольные дружины, это не какие-то добровольческие формирования органов местного самоуправления. Это не самодеятельность. Это Вооруженные силы Украины, – отметил Резников.

По его словам, уже сейчас в приграничных областях подразделения сформированы на 70%.

– Сегодня вдоль всех пограничных областей по штату мирного времени сформировано управленческое ядро на 70%, что позволяет выполнять задачи. Мы до конца февраля планируем завершить формирование (подразделений – Ред.) всех областей по штату мирного времени на уровне 10 тыс. (военнослужащих – Ред.), — подчеркнул Резников.

Он уточнил, что следующим шагом станет формирование батальонов и бригад терробороны 130 тыс. резервистов (путем заключения соответствующих контрактов).

А на третьем этапе, если будет соответствующее представление и решение главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, могут образовать добровольческие формирования в маленьких населенных пунктах. В их состав войдут местные жители.

Как ранее объяснял Алексей Резников, в состав Сил территориальной обороны входят: командование, четыре региональных управления (Восток, Запад, Юг, Север), 25 бригад (по одной в каждой области и Киеве) и около 150 батальонов.

Сейчас первоочередной необходимостью является обустройство мест дислокации этих сил. Речь идет об одновременном развертывании 176 воинских частей.