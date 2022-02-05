Украинские пограничники получили пикапы Mitsubishi L200 в рамках программы Усиление возможности Государственной пограничной службы в сфере безопасности северной и восточной границы.

Уже поступила первая партия машин, которая прибыла в Киев.

Делегация Отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине во главе с Сарой Лангенкомп провела инспекцию.

Пикапы были выделены для повышения эффективности служебной деятельности подразделений во время охраны границы, а также для эффективного противодействия угрозам национальной безопасности. План реализуется при помощи США.

Американцы передали Украине японские пикапы / 3 фотографии

Контракт был подписан 10 декабря прошлого года. Его подписал первый заместитель председателя ГПСУ и начальник отдела по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков Посольства США в Украине.

Сумма контракта составляет 20 млн долларов. Также пограничники получили переносные тепловизоры, пневмокаркасные палатки, баллистические шлемы и модульные защитные баллистические бронежилеты.

Замдиректора департамента Илона Мельникова поблагодарила Отдел по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине за оперативно предоставленную помощь.