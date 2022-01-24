На украинско-румынской границе застрелили пограничника

В Черновицкой области неподалеку от украинско-румынской границы было найдено тело военнослужащего Государственной пограничной службы с огнестрельным ранением.

Об этом рассказал пресс-секретарь местного пограничного отряда Сергей Бровко в одном из интервью.

Убитым оказался солдат срочной службы ГПСУ. Его тело без признаков жизни было найдено еще вечером 21 января.

На место происшествия была немедленно вызвана карета скорой помощи, а также сотрудники правоохранительных органов. Относительно случившегося начато расследование.

В свою очередь, ни на официальном сайте пограничной службы, ни в пресс-службе полиции Черновицкой области о происшествии не сообщается.

Ранее в воскресенье, 23 января, в Черновицкой области неизвестные открыли огонь по сотруднику ГПСУ, который получил ранения и был доставлен в ближайшую больницу.

Пострадавший смог остаться в сознании и вызвать по рации подкрепление, которое немедленно выдвинулось ему на помощь.

Состояние бойца оценивается как тяжелое. При этом, кто именно напал на пограничника – на данный момент неизвестно.