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Преимущественно без осадков и до +6°C: какой будет погода в Украине 6 февраля

Марта Бондаренко редактор ленты
Преимущественно без осадков и до +6°C: какой будет погода в Украине 6 февраля

В воскресенье, 6 февраля, на большей части Украины будет сохраняться преимущественно сухая и малооблачная погода.

На западе стране днем ​​прогнозируется мокрый снег, температура будет колебаться от +2°C до +5°C, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

На севере Украины в течение суток осадки не ожидаются, дневная температура будет колебаться около +4°C.

В центральных и южных регионах также без осадков и малооблачно. Температура днем ​​от +2°C до +4°C, а в Одесской и Николаевской областях — до +6°C.

На Крымском полуострове до +5°C.

Днем мокрый снег прогнозируется в Луганской и Донецкой областях. Температура выше нуля – от +1°C до +3°C.

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Источник: Укргидрометцентр

Фото: Pixabay

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