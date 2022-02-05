У неділю, 6 лютого, на більшій частині України зберігатиметься переважно суха та малохмарна погода.

На заході країні вдень прогнозується мокрий сніг, температура коливатиметься від +2°C до +5°C, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

На півночі України впродовж доби опади не очікуються, денна температура коливатиметься в межах +4°C.

У центральних та південних регіонах так само – без опадів та малохмарно. Температура вдень становитиме від +2°C до +4°C, а в Одеській та Миколаївській областях – до +6°C.

На Кримському півострові до +5°C.

Вдень мокрий сніг прогнозується у Луганській та Донецькій областях. Температура вище нуля – від +1°C до +3°C.