На початку нового зимового тижня в Україну нагряне мокрий сніг з дощем. Опади очікуються у північних, центральних та західних областях.

Температура повітря вдень триматиметься на рівні від +2 до +5 градусів за Цельсієм, а вночі опуститься до щонайбільше -5°C, згідно з прогнозом Укргідрометцентру.

У понеділок, 7 лютого, у західних областях очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, а у Карпатах – пориви вітру до 25 м/с та хуртовини.

Крім того, у Карпатських горах та на Закарпатті випаде значна кількість мокрого снігу (I рівень небезпечності, жовтий), попередили синоптики.

Опади обійдуть стороною лише східні та південні області України. У цих регіонах зберігатиметься сонячна погода з незначним вітром до 7-12 м/с.

Вдень температура повітря в Україні на півдні – від +7 до +9, на сході – від +2 до +4, у центрі – від +2 до +4, на півночі – від +2 до +3, на заході – від +4 до +6°C.

В цей день у Києві прогнозують вітер до 7-12 м/с та мокрий сніг з дощем, а ближче до вечора опади припиняться та посилиться вітер.

Температура повітря вдень триматиметься переважно на рівні від +2 до +4°C, а вночі опуститься до -2°C. У місті очікується незначний вітер, тому синоптики порадили тепло одягатися.