Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на Украине, которое придет с циклоном по имени Marie. По прогнозам Натальи Диденко, в пятницу, 28 января, атмосферные фронты принесут снег, мокрый снег, на Юге – с дождем. Осадки будут сопровождаться сильным ветром.

– Местами ожидается налипание мокрого снега. Ветер юго-западного направления будет задувать и завевать до штормового на Западе и Севере. А в центральных областях, на Востоке и Юге еще будет умеренным, однако и там в субботу усилится до 15-20 м/с, – предупреждает синоптик.

В то же время температура воздуха в ближайшую ночь будет довольно низкой: на Востоке, в Центре и на Юге – до -3 -8 градусов, в Сумской и Харьковской областях – до -8 -11.

А днем ​​везде по Украине будет около нуля, в южных областях – до +1+4.

В Киеве завтра ветер, снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Температура воздуха – от 0 до +2.

Январь заканчивается, а в феврале погода в Украине по основным климатическим показателям будет характерна для этого периода, прогнозируют в Укргидрометцентре.

В частности, средняя температура воздуха в последний месяц зимы ожидается в диапазоне от 0 до -4 градусов.