КрАЗы для армии: тест-драйв тягача и что заказал у автогиганта Пентагон

Технический парк нашей армии недавно пополнили новенькие машины. Кременчугский автомобильный завод отгрузил первую партию тягачей, которые в будущем должны заменить советские грузовики. КрАЗы рассчитаны для перевозки тяжелой военной техники. И там полно технических новинок.

Поэтому Факты недели провели свой тест-драйв и проверили, что интересного у новых грузовиков, и насколько они хороши.

Современные КрАЗы обладают более экономичным и тихим двигателем мощностью 460 лошадиных сил. У нового тягача нет капота, а дизайном он похож на европейские фуры.

Также авто имеет автоматический стеклоподъемник, автоматическую коробку передач, климат-контроль, уникальную лебедку, пневматические сиденья, гидроусилители, радио, удобные органы управления и прикуриватель, который можно использовать как зарядное устройство.

Авто простое в управлении, неплохо разгоняется, в повороты входит легко, а также не чувствует снег или другие препятствия.

Сейчас Кременчугский завод, производящий КрАЗы, не переживает времена расцвета. Он был даже на грани банкротства. Но многие признают, что производитель создает качественный транспорт.

Поэтому специалисты отмечают, что завод нужно поддержать. В частности, военный эксперт Александр Мусиенко отмечает, что конкуренция сейчас высока и КрАЗы никак не уступают в качестве. А в цене он даже выигрывает.

Заказ заводу даже сделали для армии США. А это незаурядный показатель качества. И хотя из-за вывода войск из Афганистана это производство пока приостановили, эксперты надеются, что его возобновят. Это ведь станет хорошим сигналом и для других инвесторов.