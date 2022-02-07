КрАЗи для армії: тест-драйв тягача та що замовив у автогіганта Пентагон

Технічний парк нашого війська нещодавно поповнили новенькі машини. Кременчуцький автомобільний завод відвантажив першу партію тягачів, які в майбутньому повинні замінити радянські вантажівки. КрАЗи розраховані для перевезення важкої військової техніки. І там повно технічних новинок.

Тому Факти тижня провели свій тест-драйв та перевірили, що цікавого у нових вантажівок, та наскільки вони хороші.

Сучасні КрАЗи мають більш економний та тихіший двигун потужністю 460 кінських сил. Новий тягач немає капота, а його дизайн схожий на європейські фури.

Також авто має автоматичний склопідіймач, автоматичну коробку передач, клімат-контроль, унікальну лебідку, пневматичні сидіння, гідропідсилювач, радіо, зручні органи керування та прикурювач, який можна використовувати як зарядний пристрій.

Авто просте в управлінні, непогано розганяється, у повороти входить легко, а також не відчуває снігу чи інших перешкод.

Зараз Кременчуцький завод, що виробляє КрАЗи, не переживає часів розквіту. Він був навіть на межі банкрутства. Та багато хто визнає, що виробник створює якісний транспорт.

Тому фахівці наголошують, що завод потрібно підтримати. Зокрема, військовий експерт Олександр Мусієнко зауважує, що конкуренція зараз висока і КрАЗи аж ніяк не поступаються у якості. А в у ціні він навіть виграє.

Замовлення заводу навіть зробили для армії США. А це неабиякий показник якості. І хоча через виведення військ з Афганістану це виробництво поки призупинили, експерти сподіваються, що його відновлять. Адже це стане хорошим сигналом і для інших інвесторів.