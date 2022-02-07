Абитуриенты уже скоро будут сдавать внешнее независимое оценивание, с которым можно поступить в высшее учебное заведение. Поступающие, которые сдают экзамены впервые, заблаговременно зарегистрировались на пробное ЗНО-2022.

Экзамены по учебным предметам продлятся всего два дня. Каждый участник может написать только один экзамен в один день.

График пробного ЗНО-2022

19 марта 2022 года – украинский язык, а также украинский язык и литература;

– украинский язык, а также украинский язык и литература; 26 марта 2022 года – история Украины, математика, математика (задание уровня стандарта), биология, география, физика, химия, иностранный язык (английский, испанский, немецкий, французский).

Поступающие, которые напишут свои ответы на специальном сервисе, смогут получить результаты пробного ЗНО-2022 по украинскому языку, украинскому языку и литературе 25 марта 2022 года, а по другим предметам – 1 апреля 2022 года.

С помощью такого опыта можно узнать, каких знаний не хватает для успешного написания экзамена. Пробное тестирование поможет ознакомиться с условиями проведения настоящего внешнего независимого оценивания (как попасть за свой отдельный стол, особенности работы с бланками ответов и прочее).