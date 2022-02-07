Абітурієнти вже скоро здаватимуть зовнішнє незалежне оцінювання, з яким можна вступити до вищого навчального закладу. Вступники, які складають іспити вперше, завчасно зареєструвалися на пробне ЗНО-2022.

Іспити з навчальних предметів триватимуть лише два дні. Кожен учасник може написати лише один іспит в один день.

Графік пробного ЗНО-2022

19 березня 2022 року – українська мова, а також українська мова і література;

– українська мова, а також українська мова і література; 26 березня 2022 року – історія України, математика, математика (завдання рівня стандарту), біологія, географія, фізика, хімія, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька).

Вступники, які напишуть свої відповіді на спеціальному сервісі, зможуть отримати результати пробного ЗНО-2022 з української мови, української мови і літератури 25 березня 2022 року, а з інших предметів – 1 квітня 2022 року.

За допомогою такого досвіду можна дізнатися, яких знань бракує для успішного написання іспиту. Пробне тестування допоможе ознайомитися з умовами проведення справжнього зовнішнього незалежного оцінювання (як потрапити за свій окремий стіл, особливості роботи з бланками відповідей та інше).