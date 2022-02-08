Смерть родного человека — большая потеря и печаль для любой семьи. В порыве горя люди начинают суетиться, забывая, что есть вещи, которые делать ни в коем случае нельзя.

Относительно первых действий после смерти человека существует множество примет и суеверий. Сегодня каждый сам для себя решает, верить в них или нет.

О том, что же нельзя делать, потеряв родного человека, узнавали Факты ICTV.

Первые действия после смерти родного человека

Люди старшего поколения четко знают, что нужно делать, когда в доме умирает человек. Действовать нужно четко и взвешенно, несмотря на горе утраты.

Что делать, когда умер человек:

Открыть окна и двери . Существует примета, что после смерти человека в доме нужно распахнуть все окна, двери или ворота (если вы живете в частном доме). Душа покойного должна выйти из дома. По старым обычаям, если этого не сделать, душа умершего может заблудиться.

. Существует примета, что после смерти человека в доме нужно распахнуть все окна, двери или ворота (если вы живете в частном доме). Душа покойного должна выйти из дома. По старым обычаям, если этого не сделать, душа умершего может заблудиться. Закрыть зеркала — это делают, чтобы душа покойного не попала в их ловушку. Зеркала способны открывать портал в другой мир, тем более, когда в доме умирает человек.

— это делают, чтобы душа покойного не попала в их ловушку. Зеркала способны открывать портал в другой мир, тем более, когда в доме умирает человек. Чтобы рот покойного не открывался, принято подвязывать подбородок . По некоторым приметам, связывают еще руки и ноги, чтобы конечности не расходились.

. По некоторым приметам, связывают еще руки и ноги, чтобы конечности не расходились. Зажечь свечу и прочитать молитву — эта примета служит как прощание с душой покойного.

— эта примета служит как прощание с душой покойного. Не рекомендуется оставлять покойного в одиночестве, это касается не только дома, но и комнаты. Душа умершего должна слышать молитвы или псалмы. Желательно сидеть и читать их над телом умершего.

Что нельзя делать, когда умирает родной человек

Чтобы провести душу покойного правильно, не навлекая беду в собственную жизнь, есть определенные правила, чего нельзя делать в случае смерти родного человека.

Родственникам покойного не рекомендовано смотреть в зеркала — это может навлечь беду или, по другому поверью, души из зеркала могут забрать тех, кто смотрит в него.

Более того, зеркала нельзя открывать по меньшей мере 40 дней после смерти человека. Именно за этот период душа прощается с домом и уходит в другой мир.

После смерти человека нельзя включать телевизор или радио. В доме нельзя убирать или выносить мусор не менее 10 дней. Существует поверье, что душа покойного находится это время в доме, чтобы не напугать ее, с уборкой лучше подождать.

По некоторым приметам, нельзя закрывать входную дверь, чтобы каждый желающий смог попрощаться с умершим. Также семье покойного не желательно стричься — это воспринимается как неуважение к умершему и может навлечь беду.

Нельзя спать в одной комнате возле покойного. По поверью, душа умершего может забрать с собой человека, который спит рядом.

К сожалению, горькие слезы от потери могут навредить душе. Семье нельзя долго и громко плакать. По старым поверьям, душа умершего очень страдает от слез, что проливаются по ней. Умерший не сможет спокойно отойти в мир иной. Слезы будут держать его рядом с семьей.

Что нельзя делать перед похоронами

Семье умершего запрещается обмывать тело. Делать это должны посторонние люди. Вода, которой обмывали тело, сохраняет сильную негативную энергию, поэтому ее нельзя использовать в других целях. Это может привести к смерти другого человека или тяжелой болезни.

Одевать покойного нужно только в его одежду. Если тело похоронят в чужом одеянии, в ближайшее время душа покойного заберет этого человека с собой.

Если гроб с телом стоит в вашем доме, нельзя пускать домашних животных в комнату. Если кот или пес запрыгнет в гроб – это может привести к большому горю.

После того как тело вынесут из дома, стулья, на которых стоял гроб, необходимо перевернуть. Если этого не сделать, душа покойного может вернуться домой.

Этим приметам и поверьям уже много лет. Раньше в народе ходили слухи, что все они имеют большую силу, а те, кто их игнорирует, навлекают на себя большую беду.

Сегодня же каждый сам для себя решает, верить или нет. В любом случае хотя бы знать о них – уже полезно.