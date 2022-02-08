Смерть рідної люди – велика втрата й печаль для будь-якої родини. У пориві горя люди починають метушитися, забуваючи, що є речі, які в жодному разі робити не можна.

Щодо перших дій після смерті людини існує безліч прикмет та забобонів. Сьогодні кожен сам для себе вирішує, вірити в них чи ні.

Про те, що ж не можна робити, втративши рідну людину, дізнавалися Факти ICTV.

Перші дії після смерті рідної людини

Люди старшого покоління чітко знають, що потрібно робити, коли в оселі помирає людина. Діяти потрібно чітко та виважено, незважаючи на горе втрати.

Що робити, коли померла людина:

Відчинити вікна та двері. Існує прикмета, що після смерті людини в будинку потрібно відчинити всі вікна, двері чи ворота (якщо ви мешкаєте у приватному будинку). Душа покійного має вийти з оселі. За старими звичаями, якщо цього не зробити, душа померлого може заблукати.

Існує прикмета, що після смерті людини в будинку потрібно відчинити всі вікна, двері чи ворота (якщо ви мешкаєте у приватному будинку). Душа покійного має вийти з оселі. За старими звичаями, якщо цього не зробити, душа померлого може заблукати. Закрити дзеркала – це роблять, аби душа покійного не потрапила в їх пастку. Дзеркала здатні відкривати портал у інший світ, тим паче, коли в оселі помирає людина.

– це роблять, аби душа покійного не потрапила в їх пастку. Дзеркала здатні відкривати портал у інший світ, тим паче, коли в оселі помирає людина. Щоб рот покійного не відкривався, прийнято підв’язувати підборіддя . За деякими прикметами, зв‘язують ще руки та ноги, щоб кінцівки не розходились.

. За деякими прикметами, зв‘язують ще руки та ноги, щоб кінцівки не розходились. Запалити свічку та прочитати молитву – ця прикмета слугує як прощання з душею покійного.

– ця прикмета слугує як прощання з душею покійного. Не рекомендовано залишати покійного на самоті, це стосується не лише оселі, а й кімнати. Душа померлого має чути молитви чи псалми. Бажано сидіти та читати їх над тілом померлого.

Що не можна робити, коли помирає рідна людина

Щоб провести душу покійного правильно, не накликавши біду у власне життя, є певні правила, чого не можна робити у разі смерті рідної людини.

Родичам покійного не рекомендовано дивитися у дзеркала – це може накликати лихо або, за іншим повір’ям, душі з дзеркала можуть забрати тих, хто дивиться у нього.

Більше того, дзеркала не можна відкривати щонайменше 40 днів після смерті людини. Саме за цей період душа прощається з домом та відходить у інший світ.

Після смерті людини не можна вмикати телевізор чи радіо. У домі не можна прибирати чи виносити сміття щонайменше 10 днів. Існує повір’я, що душа покійного перебуває цей час в оселі, щоб не налякати її, з прибиранням краще почекати.

За деякими прикметами, не можна закривати вхідні двері, щоб кожен охочий зміг попрощатися з померлим. Також родині покійного не бажано стригтись – це сприймається як неповага до померлого та може накликати біду.

Не можна спати в одній кімнаті біля покійного. За повір’ям, душа померлого може забрати з собою людину, що спить поруч.

На жаль, гіркі сльози від втрати можуть зашкодити душі. Родині не можна довго та голосно плакати. За старими забобонами, душа померлого дуже страждає від сліз, що проливаються за нею. Померлий не зможе спокійно відійти у інший світ. Сльози будуть тримати його поруч з родиною.

Що не можна робити перед похоронами

Родині померлого забороняється обмивати тіло. Робити це мають сторонні люди. Вода, якою обмивали тіло, зберігає сильну негативну енергію, тому її не можна використовувати в інших цілях. Це може призвести до смерті іншої людини або важкої хвороби.

Одягати покійного потрібно лише у його одяг. Якщо тіло поховають у чужому убранні, найближчим часом душа покійного забере цю людину з собою.

Якщо труна з тілом стоїть у вашій оселі, не можна пускати домашніх тварин до кімнати. Якщо кіт чи пес застрибне у труну – це призведе до великого горя.

Після того як тіло винесуть з оселі, стільці, на яких стояла труна, необхідно перевернути. Якщо цього не зробити, душа покійного може повернутися назад.

Цим прикметам та повір’ям вже багато років. Раніше в народі ходили чутки, що всі ці забобони мають велику силу, а ті, хто їх ігнорує, накликають на себе велику біду.

Сьогодні ж кожен сам для себе вирішує, вірити в них чи ні. В будь-якому разі хоча б знати про них – вже корисно.