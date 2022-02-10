На Большой стройке стадиона Металлург в Кривом Роге уже готовы к посеву травы

В Кривом Роге, где проходит реконструкция главной спортивной арены города – стадиона Металлург — уже все готово к посеву травы на футбольном поле, которое будет отвечать современным международным стандартам.

О ходе работ по восстановлению стадиона рассказали в Днепропетровской облгосадминистрации.

— По завершении работ Металлург станет одной из изюминок Кривого Рога. Он даст толчок развитию не только спорта, но инфраструктуры всего города. А еще туризма. Будем приглашать местных и зарубежных болельщиков, – отметила заместитель главы Днепр ОГА Ольга Горб.

В настоящее время подрядчик уже работает над строительством и ремонтом трибун и подготавливает футбольное поле к засеву травы. Из четырех трибун стадиона три трибуны строятся заново, еще одна ремонтируется.

Работы по заливке монолитного бетонного основания трибун находятся уже на финишной стадии. Параллельно ведется устройство перегородок из кирпича и газобетона.

Всего стадион Металлург, реконструкция которого проводится по программе Президента Владимира Зеленского Большая стройка, будет вмещать 19 тыс. зрителей.

В подтрибунных помещениях на Металлурге будут оборудованы раздевалки, душевые, помещения для тренеров и спортивные залы.

Вокруг футбольного поля оборудуют беговые дорожки и секторы для прыжков.

Само поле будет иметь комбинированное покрытие, сочетающее искусственный газон с натуральным. Для его полива уже подведена вода, а для обогрева будет оборудован автономный тепловой пункт.

Первый матч на обновленном Металлурге планируют провести уже в этом году.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко сообщил, что в прошлом году в Украине было построено и реконструировано в общей сложности 29 стадионов, 22 бассейна и 13 спорткомплексов.