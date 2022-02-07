В Кривом Роге Большая стройка модернизирует школы, садики и спортивные арены

Футбольный стадион по стандартам FIFA, новый современный бассейн, STEM-лаборатории в школьных классах, уютное, современное и безопасное пространство для дошкольников: в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка осовременивают целый ряд объектов социальной инфраструктуры Кривого Рога.

Фото работ, которые активно идут в городе, в своем Facebook выложил Юрий Голик.

После капитального ремонта в ряде учебных заведений Кривого Рога (гимназии №95, специализированной школы №4 с углубленным изучением иностранных языков и центрально-городского лицея) детей будут ждать утепленные фасады, новая кровля, окна и инженерные сети.

Планируют полностью обновить пищеблоки, столовые, спортивные залы и обустроить близлежащие территории. А в гимназии №95 – еще и тематические кабинеты и STEM-лаборатории.

Впервые за 40 лет отремонтируют детский сад Ромашка (№201).

Для дошкольников сделают новые спортивные и актовые залы, сенсорные комнаты для игр и отдыха, упорядочат территорию.

Уютное и современное пространство для детей обустраивают и в детсаде-яслях №180.

Также по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка в Кривом Роге строят новый современный бассейн. В распоряжении любителей плавания будет пять дорожек.

Одним из самых масштабных спортивных проектов программы президента Владимира Зеленского Большая стройка является реконструкция по стандартам FIFA и УЕФА легендарной спортивной арены — стадиона Металлург.

Профессиональное футбольное поле будет снабжено комбинированным искусственно-натуральным газоном.

После реконструкции арена сможет принимать матчи международного уровня, а трибуны будут вмещать более 19 тыс. зрителей.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко сообщил, что по программе Владимира Зеленского в Украине в течение 2020-2021 годов появилось 217 обновленных безопасных школ и 163 садика.