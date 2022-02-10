На Великому будівництві стадіону Металург у Кривому Розі вже готові до посіву трави

У Кривому Розі, де відбувається реконструкція головної спортивної арени міста – стадіону Металург – уже все готове до посіву трави на футбольному полі, що відповідатиме сучасним міжнародним стандартам.

Про хід робіт із відновлення стадіону розповіли у Дніпропетровській облдержадміністрації.

– По завершенні робіт Металург стане однією із родзинок Кривого Рогу. Він дасть поштовх розвитку не лише спорту, а й інфраструктури всього міста. А ще – туризму. Запрошуватимемо місцевих та закордонних уболівальників, – зазначила заступниця голови Дніпро ОДА Ольга Горб.

Наразі підрядник вже працює над будівництвом та ремонтом трибун та готує футбольне поле до засіву трави. Із чотирьох трибун стадіону три трибуни будуються наново, ще одна ремонтується.

Роботи із заливки монолітної бетонної основи трибун знаходяться вже на фінішній стадії. Паралельно триває влаштування перегородок з цегли та газобетону.

Усього стадіон Металург, реконструкція якого проводиться за програмою Президента Володимира Зеленського Велике будівництво, вміщуватиме 19 тис. глядачів.

У підтрибунних приміщеннях на Металурзі буде обладнано роздягальні, душові, приміщення для тренерів та спортивні зали.

Навколо футбольного поля обладнають бігові доріжки та сектори для стрибків.

Поле стадіону матиме комбіноване покриття, що поєднує штучний газон із натуральним. Для його поливу вже підведено воду, а для обігріву буде обладнано автономний тепловий пункт.

Перший матч на оновленому Металурзі планують провести вже цього року.

Раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко повідомив, що минулого року в Україні було збудовано та реконструйовано загалом 29 стадіонів, 22 басейни та 13 спорткомплексів.