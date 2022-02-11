В Киеве определили лучших школьников-математиков 2022 года

В Киеве завершилась ежегодная городская олимпиада по математике. Первое место разделили между собой 18 школьников 7-11 классов, которые лучше других справились с поставленными задачами. В этом году в олимпиаде приняли участие больше 500 подростков.

По числу призеров, учащихся в 7-8 классах, лидирует Русановский лицей. Среди занявших призовые места учеников 9-10 классов больше всего представителей КПЛ №171 Лидер, а вот из 11-классников лучшими оказались воспитанники КПНЛ №145.

Олимпиада состоялась при поддержке КНУ им. Т.Г. Шевченко. Организатором выступил профессор кафедры вычислительной математики КНУ Богдан Рублев. Он больше 15 лет проводит олимпиады и помогает талантливым в математике детям бороться за призовые места.

В прошлом году украинская сборная команда под его руководством стала шестой из 107 стран-участниц на Международной олимпиаде по математике.

Богдан Рублев отметил, что в этом году организаторам столичной олимпиады пришлось столкнуться со многими трудностями, спровоцированными карантинными ограничениями.

— Обычно в годы до пандемии в нашей городской олимпиаде принимали участие 1,1-1,3 тыс. учеников 7-11 классов. В прошлом году их было около 650, в этом году уже приблизительно 550, если брать очный формат. При условии, что все будет тихо и спокойно, мы с победителями проведем отбор команды Киева в живом формате. Наши призеры примут участие в заключительном четвертом этапе Всеукраинской олимпиады, которая планируется в марте. Главное, чтобы карантинные ограничения не повлияли на сроки проведения, – рассказал Богдан Рублев.

Олимпиада состоялась при поддержке фонда Tymofeev Foundation. Его основатель, инвестор и фаундер венчурной компании Adventures Lab Руслан Тимофеев отметил, что интерес детей к математике и точным наукам надо всячески поддерживать и укреплять.

— Возможно, на этой олимпиаде соревнуются будущие фаундеры украинских компаний-единорогов или создатели новых языков программирования. Математика лежит в основе многих направлений и используется во многих сферах. Но сегодня это, в первую очередь, высокие технологии. Мы должны оказывать всестороннюю поддержку детям, которые любят математику. Им нужно давать новые стимулы и дополнительную мотивацию глубже изучать эту дисциплины, развивать свой талант и не бросать любимое занятие, — убежден Тимофеев.

По словам организаторов, из числа победителей киевского этапа сформируют сборную команду страны, которая представит Украину на 63-й Международной математической олимпиаде (International Mathematical Olympiad) в столице Норвегии Осло летом этого года.

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