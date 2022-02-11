У Києві визначили найкращих школярів-математиків 2022 року

У Києві завершилася щорічна міська олімпіада з математики. Перше місце розділили між собою 18 школярів 7-11 класів, які краще за інших впоралися з поставленими завданнями. Цьогоріч в олімпіаді взяли участь понад 500 підлітків.

За кількістю призерів, які навчаються у 7-8 класах, випереджає інших Русанівський ліцей. Серед учнів 9-10 класів, які посіли призові місця, найбільше представників КПЛ №171 Лідер, а ось серед 11-класників найкращими виявилися вихованці КПНЛ №145.

Олімпіада відбулася за підтримки КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Організатором виступив професор кафедри обчислювальної математики КНУ Богдан Рубльов. Він понад 15 років проводить олімпіади та допомагає талановитим у математиці дітям боротися за призові місця.

Минулого року українська збірна команда під його керівництвом стала шостою зі 107 країн-учасниць на Міжнародній олімпіаді з математики.

Богдан Рубльов зазначив, що цьогоріч організаторам столичної олімпіади довелося зіткнутися із багатьма труднощами, спровокованими карантинними обмеженнями.

— Зазвичай у роки до пандемії у нашій міській олімпіаді брали участь 1,1–1,3 тис. учнів 7–11 класів. Минулого року їх було близько 650, цього року вже близько 550, якщо брати очний формат. За умови, що все буде тихо та спокійно, ми з переможцями проведемо відбір команди Києва у живому форматі. Наші призери візьмуть участь у заключному четвертому етапі Всеукраїнської олімпіади, яка планується у березні. Головне, щоб карантинні обмеження не вплинули на термін проведення, – розповів Богдан Рубльов.

Олімпіада відбулася за підтримки фонду Tymofeev Foundation. Його засновник, інвестор та фаундер венчурної компанії Adventures Lab Руслан Тимофєєв зазначив, що інтерес дітей до математики та точних наук треба всіляко підтримувати та зміцнювати.

— Можливо, на цій олімпіаді змагаються майбутні фаундери українських компаній-єдинорогів чи творці нових мов програмування. Математика – це основа багатьох напрямів, яка використовується у багатьох сферах. Але сьогодні – це насамперед високі технології. Ми повинні надавати всебічну підтримку дітям, які люблять математику. Їм потрібно давати нові стимули та додаткову мотивацію глибше вивчати цю дисципліну, розвивати свій талант та не кидати улюблену справу, – переконаний Тимофєєв.

За словами організаторів, серед переможців київського етапу сформується збірна команда України, яка представить нашу державу на 63-ій Міжнародній математичній олімпіаді (International Mathematical Olympiad) у столиці Норвегії Осло влітку цього року.

Пропонуємо вам освіжити свої знання та вирішити дві олімпіадні задачки для учнів 7 та 9 класів.