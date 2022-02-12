Без паники: президент отреагировал на информацию о нападении РФ “в ближайшие дни”

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о том, что РФ может снова напасть на Украину в ближайшие дни.

Он сообщил, что сообщения из США о новом возможном вторжении приняты к сведению.

– Я считаю, что сегодня в информационном поле слишком много информации касательно глубокой полномасштабной войны с РФ. Даже уже называют соответствующие даты. Мы понимаем все риски, понимаем, что они есть. Если у вас есть дополнительная информация касательно стопроцентного вторжения начиная с 16 февраля – дайте нам ее, – подчеркнул президент.

Он заявил, что единственным путем к деэскалации является дипломатия.

– Мы понимаем, что такие сюрпризы могут быть в любой момент. Мы должны рассчитывать на свои силы. Мы понимаем, что такие вещи могут быть без предупреждений и главное – чтобы мы были ко всему готовы. Именно это и отрабатывается. С любой из сторон границы. Наши специалисты, военные и команды ко всему готовы, – сказал Зеленский.

Президент добавил, что наша разведка работает круглосуточно и поблагодарил разведки других стран за помощь.

– Мы получаем много различной информации из разных источников, мы анализируем ее… сейчас лучший друг наших врагов – это паника в нашей стране. И вся информация, которая увеличивает эту панику, не помогает нам… Без паники, – призвал он.