Франция не призывает своих граждан покинуть Украину, но советует сделать запасы еды

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен обратился к своим соотечественникам, проживающим в Украине, по поводу ситуации с безопасностью.

— Очевидно, что мы постоянно и на самом высоком уровне следим за развитием ситуации. Мы также ежедневно доводим очень точную информацию о ситуации нашим парижским властям. Но на этом этапе мы не даем общей рекомендации проживающим в Украине французам покинуть страну, — заявил посол в своем сообщении.

Посол посоветовал проживающим в Украине французам следить за состоянием личных документов. Де Понсен также отметил, что гражданам Франции, в частности, следует “подготовить для любых практических целей определенный запас воды, еды и теплой одежды, а также убедиться, что бак…автомобиля полон или даже имеет определенный дополнительный резерв”.

В то же время представитель дипмиссии подтвердил ранее распространенную рекомендацию МИД Франции, в которой говорилось, что гражданам следует отложить любые, а не только необязательные поездки в Украину с “категорическим” предостережением посещения приграничных районов и призывом “к повышенной бдительности по всей стране”.

Де Понсен добавил, что все работники посольства работают, а консульский отдел продолжает принимать посетителей в обычном режиме.

Россия продолжает наращивать армию возле границ Украины. Кроме того, в соседней Беларуси продолжаются совместные учения с Российской Федерацией.

12 февраля Госдепартамент Америки выдал распоряжение выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности. Такое решение было принято на фоне угрозы масштабного вторжения России в Украину.

Источник: Посольство Франции