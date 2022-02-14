Здатні захистити Україну: в СБУ закликали зберігати спокій та не піддаватися провокаціям

У Службі безпеки заявили, що Україна зіткнулася з потужною хвилею гібридної війни, спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей. Громадян закликали зберігати спокій та не піддаватися паніці.

У відомстві зазначили, що СБУ в межах своєї компетенції постійно аналізує різні сценарії розвитку подій, а також має чіткий план дій на кожен із них.

— Разом із керівництвом держави, представниками виконавчої та законодавчої влади, іншими правоохоронними та безпековими органами влади ми готові реагувати на ситуацію не тільки тоді, коли виникне така необхідність, а заздалегідь. І вже робимо це, – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, мотиви нинішнього інформаційного нагнітання – посіяти тривогу в українському суспільстві, підірвати віру в здатність держави захистити своїх громадян, розхитати нашу єдність.

— СБУ фіксує такі прояви гібридної війни в соціальних мережах, окремих ЗМІ, в поширенні деякими політиками наративів країни-агресора тощо. Не лише фіксує, а й активно їм протидіє. Це відображається у рішеннях РНБО, кількості нейтралізованих кібератак, ліквідації численних ботоферм, викритті агентурних мереж іноземних спецслужб та недопущенні диверсій і терактів, – додали там.

У відомстві наголосили, що співробітники СБУ працюють у всіх регіонах країни у посиленому режимі та готові захищати Україну. Там зазначили, що українцям не треба піддавати на провокації, адже “паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні”.

— Ми всі маємо мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від фейків. І не забувати – сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну. Нашу свободу, незалежність та гідність.

12 лютого президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про те, що РФ може знову напасти на Україну найближчими днями. За його словами, єдиний шлях до деескалації є дипломатія.

Наприкінці минулого тижня низка країн порадила своїм громадянам залишити територію України через російську загрозу. Пізніше стало відомо, що США евакуюють з України частину дипломатів і припиняють надавати консульські послуги.

Водночас у посольстві Франції України не радили своїм громадянам залишити межі України. Там лише дали низку рекомендацій.