Ко Дню Единения 16 февраля на всех телеканалах Украины проходит марафон единства. Для удобства его разделили на две части – утреннюю и вечернюю.

Смотреть вторую часть онлайн-трансляции марафона единения можно на телеканале ICTV и на сайте Факты ICTV уже в 19.00.

Марафон единства #UAразом

Марафон единения #UAразом посвящен поиску и совместному обсуждению тех моментов, которые способны объединять украинцев, а не разъединять их. Вечерняя часть всеукраинского телемарафона единения продлится с 19.00 до 22.00.

Имена спикеров, представителей украинской власти и лидеров общественного мнения в Украине, которые будут выступать во время марафона, станут известны в ближайшее время.

Всеукраинский марафон единения транслируют более 30 телеканалов, а также радиокомпании и региональные вещатели. Найти нужный канал можно по ссылке.

Накануне Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что Кабмин планирует создание единой информплатформы под названием UA Разом.

Ее целью станет ежедневное информирование граждан о деятельности государственных органов по обеспечению безопасности в Украине.