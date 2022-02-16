До Дня Єднання 16 лютого на всіх телеканалах України триває марафон єдності. Для зручності його поділили на дві частини – ранкову та вечірню.

Дивитися другу частину онлайн-трансляції марафону єднання можна на телеканалі ICTV та на сайті Факти ICTV вже о 19.00.

Марафон єдності #UAразом

Марафон єднання #UA разом присвячений пошуку та спільному обговоренню тих моментів, які здатні об’єднувати українців, а не роз’єднувати їх. Вечірня частина всеукраїнського телемарафону єднання триватиме з 19.00 до 22.00.

Імена спікерів, представників української влади влади та лідерів громадської думки в Україні, що виступатимуть під час марафону стануть відомі найближчим часом.

Всеукраїнський марафон єднання транслюватимуть понад 30 телеканалів, а також радіокомпанії та регіональні мовники. Знайти потрібний канал можна за посиланням.

Напередодні міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що Кабмін планує створення єдиної інформплатформи під назвою UA разом.

Її метою стане щоденне інформування громадян про діяльність державних органів з питань забезпечення безпеки в Україні.