При возможном нападении РФ может парализовать мобильную связь: что делать

После того, как начались разговоры о возможном наступлении России, украинцы вспомнили о своих стационарных телефонах.

Ведь если враг решится напасть – работа мобильных операторов может быть парализована.

Как оказалось, абонентов стационарной связи в Украине осталось всего полтора миллиона, и далеко не у всех эти телефоны работают. Украденные кабели связисты ремонтировать и восстанавливать не спешат, это слишком дорого и тариф ремонт не покроет.

Факты ICTV поинтересовались у специалистов о качестве связи, какая – самая надежная, а также о том, что делать, если связи не будет вообще.

Так, в Казахстане для того, чтобы помешать коммуникации между протестующими, блокировали работу интернета и мобильной связи.

Похожая ситуация произошла в Черновцах в 2018 году, когда накануне взрывов на складах боеприпасов в Ичне по неизвестным причинам оказалась заблокированой мобильная связь.

Операторы постоянно готовятся к возможным кризисным ситуациям. В частности – занимаются изготовлением передвижных мобильных станций. На этот случай в Украине используются разные резервные каналы и оборудование.

Но есть два фактора, против которых они бессильны – это длительное отсутствие электроэнергии или попытка врага навредить радиосигналу.

– Частоты можно глушить. Есть специальное оборудование, глушилки так называемые, которые используют разные службы, – рассказала пиар-директор мобильного оператора Vodafone Украина Виктория Рубан.

Более устойчивой в такой ситуации считают фиксированную связь. А это обычные стационарные телефоны. В Укртелекоме насчитали полтора миллиона абонентов.

У восьми миллионов украинцев дома — фиксированный интернет. Заглушить такую ​​связь маловероятно. Будет работать телефон, даже если в квартире исчезнет свет, правда, пока станцию ​​будут питать резервными генераторами.

– Большинство кабелей фиксированной связи – я говорю и об интернет-связи, и о телефонной связи – они в городах находятся в кабельной канализации, фактически под землей. Она достаточно защищена от внешних вмешательств, – считает спикер АО Укртелеком Михаил Шуранов.

Тем временем ведущий программы Факты ICTV Петр Демьянчук в этом сомневается. Он подключил стационарный телефон пять лет назад, правда, четыре из них он не работает.

– Мы вот сегодня его специально подключили, и думали, что, возможно, связь появилась. В конечном итоге мы видим, что набираем, и – ничего. Просто шумы и все… Говорили о катушках, об украденных кабелях, – отметил Демьянчук.

Ежегодно в Укртелекоме фиксируют до 8 тыс. краж кабелей. Кому-то сеть чинят, а кому-то стационарный отключили навсегда. И без уведомления.

– Линии уже нет, некоторым нашим абонентам предлагается телефон без проводов. Восстанавливать дорого, потому что абонентская плата не возместит те затраты, которые уйдут на эту аппаратуру, – пояснили в компании.

Так что полагаться только на стационарный телефон нельзя. Но есть в Украине связь, которую невозможно прослушать, она надежна и защищена. Именно ее использует высшее руководство государства.

Ее обеспечивает отдельная структура – ​​Госспецсвязи. Это один из их пунктов управления, где военные круглые сутки следят за качеством сигнала правительственных сетей. И позволяют пообщаться главе государства, скажем, с Байденом или Макроном, или с командованием ООС.

При чрезвычайном положении развернуть свои передвижные станции подразделения Госспецсвязи могут в любом регионе и в любых условиях.

– В первую очередь будут обеспечены должностные лица, которые должны осуществить соответственно свои функции и задачи управления в кризисных ситуациях… Областные государственные администрации, по отдельным распоряжениям, районные администрации, объекты критической инфраструктуры, – рассказал директор Департамента планирования применения органов и подразделений и специальной связи Администрации Госспецсвязи Юрий Синяк.

Не дожидаясь никаких угроз врага, гражданские операторы и военные связи продолжают проверку своих средств и сетей. Поэтому украинцам советуют не паниковать. А для собственного спокойствия – обсудить с родными возможное место встречи в случае коллапса цифровой связи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.