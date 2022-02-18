Военная разведка Украины сообщила о минировании российскими специальными службами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью дальнейшего подрыва.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия хочет дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях нашего государства и создать основания для обвинения Украины в терактах.

— Служба связей с общественностью ГУР Минобороны Украины уполномочена заявить, что военная разведка располагает информацией о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва, — говорится в сообщении Минобороны.

Жителей Донецка призвали по возможности оставаться дома и не пользоваться общественным транспортом, потому что это может быть опасно для жизни и здоровья.

Обострение на Донбассе

Российско-оккупационные войска устраивают провокации, чтобы найти основания для обвинения Украины в эскалации. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ не планируют наступательные операции на Донбассе, потому что это может быть опасно для украинских граждан в ОРДЛО.

Через два дня боевики нарушили более 100 раз режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции украинских военных и гражданского населения. Снаряды оккупантов попали в детский сад, лицей, железнодорожную станцию ​​и другие объекты в Луганской области.