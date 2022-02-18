Російські спецслужби замінували об’єкти у Донецьку для подальшого підриву – розвідка

Воєнна розвідка України повідомила про мінування російськими спеціальними службами низки об’єктів соціальної інфраструктури у Донецьку з метою їхнього подальшого підриву.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія хоче дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави та створити підстави для звинувачення України у терактах.

– Служба зв’язків з громадськістю ГУР Міноборони України уповноважена заявити, що воєнна розвідка має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об’єктів соціальної інфраструктури у Донецьку з метою їхнього подальшого підриву, – йдеться у повідомленні Міноборони.

Жителів Донецька закликали за можливості залишатися вдома та не користуватися громадським транспортом, тому що це може бути небезпечно для життя та здоров’я.

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