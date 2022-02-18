Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Російські спецслужби замінували об’єкти у Донецьку для подальшого підриву – розвідка

Юля Захарченко редакторка стрічки
Російський військовий

Воєнна розвідка України повідомила про мінування російськими спеціальними службами низки об’єктів соціальної інфраструктури у Донецьку з метою їхнього подальшого підриву.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія хоче дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави та створити підстави для звинувачення України у терактах.

– Служба зв’язків з громадськістю ГУР Міноборони України уповноважена заявити, що воєнна розвідка має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об’єктів соціальної інфраструктури у Донецьку з метою їхнього подальшого підриву, – йдеться у повідомленні Міноборони.

Жителів Донецька закликали за можливості залишатися вдома та не користуватися громадським транспортом, тому що це може бути небезпечно для життя та здоров’я.

Доповнюється…

Джерело: Міноборони

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка