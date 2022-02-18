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Факты / Мир

Россия отказалась участвовать во внеочередном заседании ТКГ по обстрелам на Донбассе

Анастасия Гевко редактор ленты
Сергій Гармаш_представник української сторони в ТКГ

Представители России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) отказались участвовать во внеочередном заседании ТКГ, инициированном Украиной в связи с обстрелами на Донбассе.

Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ.

– К сожалению, внеочередное заседание ТКГ, созванное на 18.00 18 февраля 2022 года по инициативе координатора ОБСЕ в ТКГ, не состоялось из-за отказа российской стороны, – сказано в сообщении.

Делегация заявила, что Украина подтверждает свою готовность немедленно обсудить в рамках Трехсторонней контактной группы вопросы по деэскалации ситуации на линии разграничения, а также хочет предотвратить любые провокации и дезинформацию.

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